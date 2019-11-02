32 يوماً من الاحتفالات والفعاليات والعروض في بوابة الشرق مول

المصدر: أبوظبي- البيان

تنظم بوابة الشرق مول على مدى 32 يوماً مجموعة من الفعاليات بمناسبة احتفالات يوم العلم ويوم التسامح واليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات. وسيحظى الزوار بموازاة ذلك بفرصة لربح سيارة فورد رابتر، عندما يتسوقون بقيمة 200 درهم من أي من محلات المول أو بقيمة 400 درهم من كارفور، ويمكن للزوار مضاعفة فرصهم بالفوز عندما يتسوقون من محلات الطابق الأول.

وتنطلق الاحتفالات غداً مع احتفالية يوم العلم حيث سيكون هناك مجموعة من العروض التراثية ورقص العيالة وقرع الطبول الإماراتية التقليدية، مع توزيع الأعلام والأوشحة على جميع زوار المول.

وستقام فعاليات الاحتفال بيوم التسامح من 14 إلى 16 الجاري، حيث يمكن لزوار المول مشاركة رسائلهم عما يعنيه «عام التسامح» بالنسبة لهم على جدار التسامح المقام خصيصاً لهذه المناسبة، كما سيكون بإمكان زوار المول التعبير عن تضامنهم عند المشاركة في مبادرة «كلنا واحد» الخاصة، بالإضافة إلى فرصة تزيين الوجوه بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيستمتع ضيوف المول الصغار برفقة عائلاتهم بمجموعة كبيرة من الأنشطة المرحة في منطقة فعاليات الصغار من 28 نوفمبر حتى 3 ديسمبر المقبل.

وستكون احتفالات اليوم الوطني من 1 - 3 ديسمبر المقبل، بمثابة الختام لشهر الاحتفالات. وستتضمن أيام الاحتفال العديد من الفعاليات الرائعة مثل، منطقة الرسم على الوجه والحنة، إضافة إلى منطقة القهوة العربية والتمور وحفل موسيقي كبير بمشاركة عدد من الفنانين الإماراتيين المتميزين.