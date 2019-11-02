مؤتمر «اليونيدو» يرسم مستقبل الصناعة العالمية

المصدر: أبوظبي - وام

تنطلق أعمال المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) غداً في أبوظبي بمشاركة 800 وزير ومسؤول وممثلي 170 دولة عضو في المنظمة بهدف صياغة مستقبل التنمية الصناعية العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يسبقه اليوم مؤتمر خاص بالدول الأقل نمواً يتضمن 5 جلسات بحضور 350 مشاركاً.ويجسد اختيار أبوظبي لاستضافة الحدث الدولي المهم - الذي يستمر حتى 7 الجاري - الثقة الكبيرة بدور الإمارات في صياغة مستقبل تحولي للقطاع الصناعي العالمي وتطويرها لقاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة على المستوى العالمي كونه يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط والرابعة خارج مقر المنظمة في فيينا في تايلاند عام 1987 والكاميرون 1993 وبيرو 2013 وحالياً في أبوظبي وهو ما يعكس المكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات عالميا.

التواصل والابتكار

ويناقش المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) على مدار 5 أيام المجالات الرئيسية حول دور الصناعة في بناء مستقبل أفضل والتواصل والابتكار بينما يصاحب المؤتمر معرض مصغر يسلط الضوء على المساهمة العالمية لليونيدو في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتنظم «اليونيدو» جلسات نقاش خاصة حول هذه المواضيع تجمع بين ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في اليونيدو ومجموعة من كبار قيادات الشركات والمؤسسات الإماراتية ذات العلاقة بالقطاع الصناعي «دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي» و«ستراتا للتصنيع» و«سند لتقنيات الطيران» و«صندوق خليفة لتطوير المشاريع» وغيرها لمناقشة القضايا المتعلقة بالتنمية الصناعية وتبادل الخبرات وعقد الشراكات ووضع الاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وضمن أعمال المؤتمر العام لمنظمة الـ «يونيدو»، يناقش المنتدى السابع للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والذي يحمل عنوان «الصناعة 2030 شراكات بناءة» الدور الذي تلعبه الشراكات المبتكرة مثل برنامج اليونيدو لشراكات الدول في دعم تحقيق أهداف التنمية الوطنية وتسليط الضوء على كيفية إسهام مختلف الشركاء في المعرفة والتكنولوجيا والموارد المالية لدعم التصنيع، وخاصة في أفريقيا. ويتطرق المنتدى للدور الذي تلعبه الشراكات البناءة في دعم خطة التنمية المستدامة 2030 وعلى وجه الخصوص الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة والمرتبط بالصناعة والابتكار ودور الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص ومنظمات الأمم المتحدة والشركاء في تسريع التصنيع.

أهداف الاستدامة

ومن النشاطات المتخصصة الأخرى التي تنظم على هامش المؤتمر العام لـ «اليونيدو»، جلسة خاصة بعنوان «تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار: نظرة على الدول الأفريقية والعربية» والتي تسلط الضوء على دور الاستثمار والابتكار في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة.

كما تشهد الجلسة إطلاق الدورة الثالثة من «المنتدى العالمي لدعم رواد الأعمال 2019» تحت شعار «تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار وضرورة الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة وفي الاقتصاد الرقمي».