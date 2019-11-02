التخفيضات الكبرى في دبي تجذب آلاف المتسوقين

المصدر: دبي – بشار باغ

استقطبت فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى التي انطلقت أول من أمس وتستمر حتى اليوم آلاف المتسوقين الذي توجهوا إلى مراكز التسوق لاقتناص مجموعة واسعة من العروض والتنزيلات التي طرحتها أكثر من 500 علامة تجارية وأكثر من 2000 متجر، حيث وصلت نسب التخفيضات لغاية 90 %.

وشهدت مراكز التسوّق حالة من الزحام الملحوظ أمس وتدفق الزوار والمتسوقون للاطلاع على أفضل العروض وقضاء أطول وقت في الاختيار والاستفادة من التنزيلات الواسعة التي شملت باقة من المنتجات والسلع الاستهلاكية تضمنت الإلكترونيات، ومستلزمات الأطفال، والذهب والمجوهرات والأزياء، ومستحضرات التجميل، ومستلزمات المنزل، والديكورات وغيرها والأثاث والمفروشات والأدوات المنزلية وغيرها الكثير.

استرداد نقدي

وستتاح الفرصة للمتسوّقين الذين ينفقون أكثر من 250 درهماً باستخدام بطاقات ماستركارد الائتمانية، أو بطاقات ماستركارد للخصم المباشر من بنك رأس الخيمة الوطني للفوز باسترداد نقدي لنفقاتهم خلال الفعالية. وسيحصل كل متسوّق ينفق 250 درهماً باستخدام طرق الدفع الرقمية من بنك رأس الخيمة الوطني على عشر فرص للدخول في السحب وسيتم اختيار 20 فائزاً خلال التخفيضات.

وشهدت فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى عند إطلاقها للمرة الأولى عام 2017 مشاركة 200 علامة تجارية محلية وعالمية، واليوم نحن نحتفل بمشاركة أكثر من 500 علامة في الدورة السابعة. وقد ساهم النجاح الكبير الذي حققته هذه الفعّالية خلال دوراتها السابقة في جعلها من أهم فعّاليات التقويم السنوي لقطاع التجزئة، فهي تساهم في تنشيط حركة المبيعات. وخلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، يمكن للزوار التسوق في متاجر العلامات التجارية المفضلة لديهم، والاستفادة من خصومات تتراوح بين 25 إلى 90% في مئات المتاجر في دبي مول وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل الضيوف على خصم إضافي بنسبة 10% عند شراء بطاقة «إعمار للهدايا» خلال الأيام الثلاثة للتخفيضات الكبرى.

ويضم «دبي مول» أكثر من 1350 متجراً وما يزيد على 200 مطعم ومقهى، ليكون وجهة مثالية لتمضية أروع الأوقات في عطلة نهاية الأسبوع، والاستمتاع في الوقت ذاته بباقة استثنائية من العروض الترويجية والتجارب الترفيهية المناسبة لجميع أفراد الأسرة. وخلال أيام التخفيضات الكبرى، يستقبل «دبي مول» الزوار لغاية الساعة 1 بعد منتصف الليل في المتاجر، وحتى الساعة 2 بعد منتصف الليل في المطاعم والمقاهي.

كما تشارك «ذا أوتلت فيليدج»، وجهة التسوّق والترفيه الداخلي، التابعة لشركة «مِراس» في دبي، في فعاليات التخفيضات الكبرى التي تعود مجدداً إلى الوجهة.

حسومات هائلة

وبين 31 أكتوبر و 2 نوفمبر، تقدم أكثر من 90 علامة تجارية في الوجهة المستوحاة من منطقة توسكانا الإيطالية الشهيرة، «ذا أوتلت فيليدج»، بتقديم حسومات هائلة تصل إلى 90% على البدلات والأحذية والمجوهرات، والكثير غيرها. وتقدم سوق الساحة النابضة بالحياة أفضل الصفقات على علامات تجارية رائدة مثل «أديداس» و«أرماني إكستشاينج» و«كوتش» و«إرمينغيلدو زينيا» و«كالفين كلاين»، والتي تعرض منتجاتها على الأرصفة خارج المتاجر بطريقة عصرية.

وبين المشاركين أيضاً في التخفيضات الكبرى، متاجر أخرى انضمت حديثاً إلى «ذا أوتلت فيليدج»، منها «رالف لورين» و«ريبوك» و«جِس» و«شاريول» و«سكتشرز» و«في بيرفيومز»، والتي تقدم عروضاً مذهلة للمتسوقين الباحثين عن الصفقات الفريدة.

وتزامناً مع إطلاق التشكيلات الجديدة لموسم الخريف والشتاء، تقدم وجه «سيتي ووك» من «مِراس»، عروضاً متنوعة على الأزياء والعطور بأسعار منافسة.