«أديبيك 2019» يرسم ملامح مستقبل الطاقة في العالم

المصدر: إعداد - عبد الحي محمد

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تنطلق 11 الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أضخم دورات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبيك»، وتعد الدورة المقبلة، هي الثانية والعشرين في تاريخ المعرض، وتتميز بمشاركة دولية غير مسبوقة، حيث يرسم المشاركون ملامح مستقبل قطاع الطاقة في العالم.

ونجح المعرض على مدار 35 عاماً، ومنذ انطلاقه عام 1984، في ترسيخ مكانة أبوظبي في قطاع الطاقة عالمياً، حيث تطور المعرض بشكل كبير، حيث لم يعد مكاناً لعرض مشاريع النفط وتقنياتها، وأصبح ملتقى عالمياً للحوار حول الطاقة ومستقبلها في العالم، حيث يجمع مسؤولين حكوميين وخبراء وصانعي قرار وأصحاب نفوذ في قطاع النفط والغاز.

الدورة 22

167 دولة

2200 شركة

145 ألف زائر

المساحة 155 ألف متر مربع

26 جناحاً وطنياً

35 شركة نفط وطنية

16 شركة نفط عالمية

10400 وفد زائر

1000 خبير ومتحدث

160 جلسة علمية وتقنية

4 أيام للمؤتمر 11- 14 نوفمبر