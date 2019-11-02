منظمة التجارة اليابانية تسعى لزيادة صادرات الأرز إلى المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أكدت منظمة التجارة الخارجية اليابانية، وهي منظمة حكومية، تدعمها وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في اليابان، سعيها لزيادة تصدير الأرز الياباني الأصيل ومنتجاته في المنطقة، وكذلك تقديم دقيق الأرز الياباني لأول مرّة في الإمارات، من خلال متجر ومقهى «كوبيا» في مركز الوصل فيتا، بدبي.

ورغم وجود أكثر من 200 مطعم ياباني في الإمارات، لا يدرك كثيرون الفرق بين الأرز الياباني الأصيل، ومنتجات الدول الأخرى. حيث يشتهر الأرز الياباني بجودته. كما يُعرف بقابليته على النفش، وعدم قابليته للالتصاق ببعضه. كما أن النكهة والملمس مثاليان بالنسبة إلى المطبخ الياباني.

كما أنه لذيذ، حتى عندما يؤكل بارداً، أو مع مكوّنات البينتو (علبة الغداء)، وفي الأونجيري (كرة الأرز). وقال أكيما أوميزاوا، القنصل العام لليابان في دبي: الإمارات أهم شريك تجاري لليابان في المنطقة. ونحن حريصون على تصدير الأرز الياباني إلى الإمارات، لجلب الجودة التي يمكنك الوثوق بها، والفرق الذي يمكنك تذوقّه.