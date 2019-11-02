«ماجد الفطيم» تخطط لافتتاح متاجر كارفور بأوزبكستان 2020

المصدر: دبي- البيان

أعلنت ماجد الفطيم، عن خططها لافتتاح أول متاجر كارفور في أوزبكستان، لتكون كارفور العلامة العالمية الأولى في مجال تجزئة المواد الغذائية في الدولة الآسيوية الوسطى. ومن المقرر افتتاح 7 متاجر في طشقند، خلال أول عامين من الإطلاق، وذلك كجزء من المرحلة الأولى، والتي سوف تتضمن افتتاح ثلاثة متاجر سوبر ماركت، ومتجر هايبر ماركت في عام 2020، يليها افتتاح ثلاثة متاجر في عام 2021، منها متجران سوبر ماركت، وآخر هايبر ماركت، وسوف تشغل هذه المتاجر مساحة 17,400 متر مربع من إجمالي مساحة البيع بالتجزئة في العاصمة طشقند.

اتفاقية

ويأتي الإعلان، توثيقاً للاتفاقية التي وقعتها شركة ماجد الفطيم مع مجموعة «أكفا»، والتي تعد أكبر شركة خاصة في أوزبكستان، وتتميز بمحفظة متنوعة، تشمل التطوير العقاري والضيافة والاتصالات والخدمات المالية والرعاية الصحية وإنتاج الأغذية، كما تمتلك المجموعة أصولاً في قطاع التجزئة والعقارات، ومن المخطط أن تحتضن هذه الأصول سبعة متاجر تابعة لكارفور.

اقتصاد

وسيسهم دخول شركة ماجد الفطيم إلى أوزبكستان، في دفع عجلة الاقتصاد المحلي في الدولة، حيث تسعى الشركة للعمل مع أكثر من 600 من الموردين والمصنعين والمنتجين والمزارعين المحليين في جميع أنحاء أوزبكستان، بالإضافة إلى توفير حوالي 2,500 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، خلال أول عامين من الإطلاق. وستقدم كارفور مجموعة منتقاة من المنتجات، تصل إلى 40,000 صنف. وتمتلك ماجد الفطيم حق الامتياز الحصري لتشغيل علامة كارفور التجارية في أكثر من 30 سوقاً، وتدير حالياً ما يتجاوز 285 متجراً في 15 دولة.