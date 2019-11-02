«جلوب لينك ويست ستار» تحتفل بـ 30 عاماً على عملها في الإمارات

تحتفل «جلوب لينك ويست ستار للشحن»، بمرور 30 عاماً على انطلاق عملياتها التشغيلية في الإمارات. وتعد الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، جزءاً من مجموعة «سي دبليو تي جلوب لينك» السنغافورية، التي تمتلك شبكة واسعة من الوجود في 133 موقعاً عبر 30 بلداً حول العالم.

وسجلت الشركة نمواً كبيراً في مجال الخدمات اللوجستية والشحن، عبر المساهمة بتلبية متطلبات قطاعات صناعية رئيسة، وشركات تجارية متنوعة أخرى. وقال مارتن آرانها، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: فخورون بمساهمة شركتنا في تعزيز نمو الأنشطة التجارية المحلية في الدولة، وربطها مع البلدان الأخرى حول العالم. ونحن ماضون في التركيز على مواكبة التحولات المتسارعة، ومواءمة خدماتنا مع القوانين الجديدة، والمتطلبات المستقبلية والتطورات التكنولوجية ضمن قطاع الشحن. دبي- البيان