«إم آي كي» الشرق الأوسط توسّع نطاق الخدمات والدعم الفني

أعلنت شركة «إم آي كي» الشرق الأوسط، التي تأسست عام 2017 بدبي وهي إحدى الشركات التابعة لكاتربيلر في دبي، تعزيز الدعم الفني الذي تقدمه لكل عملائها، وقال آلان نايسبي، المدير التنفيذي لشركة «إم آي كي» الشرق الأوسط: العديد من محركاتنا التي تعمل على العديد من السفن يتجاوز عمرها 25 عاماً، ولكنها ما زالت تعمل بكفاءة عالية، لذلك قامت الشركة الأم «كاتربيلر» بتوفير قطع الغيار اللازمة لصيانة واستبدال الشاحن التوربيني القديم للمحركات في ورشتنا في مدينة دبي الملاحية، لنعلن عن بدء مستوى جديد من خدمة أصحاب المحركات القديمة. ورغم حداثة وجود الشركة في المنطقة، إلا أنها قامت بإطلاق العديد من الاستثمارات كجزء من الهدف الاستراتيجي لشركة كاتربيلر في مضاعفة عوائدها من قطاع خدمات الطاقة والنقل والصيانة بحلول 2026. دبي- البيان

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