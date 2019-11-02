«شروق» تعرض 8 من أبرز مشاريع السياحة البيئية في سوق السفر العالمي بلندن

المصدر: الشارقة - وام

تعرض هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) 8 من أبرز مشاريع السياحة البيئية والضيافة الفاخرة في الشارقة خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي الذي يقام في لندن 4 - 6 الجاري بهدف تسليط الضوء على تطورات القطاع السياحي في إمارة الشارقة وأحدث إنجازات (شروق) في توسيع نطاق السياحة البيئية المستدامة في الإمارة.وتقدم «شروق» خلال مشاركتها ضمن جناح الشارقة تحت مظلة هيئة الإنماء التجاري والسياحي «مجموعة الشارقة للضيافة» أول علامة محلية فاخرة تنطلق من الشارقة في قطاع الضيافة وتجمع تحت مظلتها عدداً من المشاريع التي تطورها الهيئة في مختلف مدن الإمارة والتي يديرها المشغل الفندقي «مسك من شذا».

وتبرز هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير أمام خبراء القطاع السياحي والآلاف من زوار الدورة 40 من المعرض أهم وجهاتها ومشاريعها السياحية الفاخرة والبيئية الرائدة ومنها «نزل الرفراف» - مشروع الضيافة فئة 5 نجوم وتجربة إقامة فريدة ضمن محمية أشجار القرم في كلباء و«نزل الفاية» الذي يتوسط صحراء مليحة ويقدم لزواره تجربة سياحية تمتزج فيها الأصالة بالحداثة وخدمات الضيافة عالية الجودة و«واحة البداير» المشروع السياحي الفاخر الذي يتوسط صحراء البداير.