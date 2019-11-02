«ريكو إنترناشيونال» تزود 1.29 مليون شركة حول العالم بالحلول التقنية

المصدر: دبي - البيان

شدد هينينج رودبيك، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريكو للأسواق الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، على أهمية سوق تقنية المعلومات والحلول الرقمية بالإمارات، وتطور مدينة دبي باعتبارها مدينة المبادرات الذكية، وهو ما حفز شركة ريكو لاتخاذ مدينة دبي مقرا إقليميا للشركة، موضحا أهمية الحلول الرقمية التي تقدمها ريكو لأكثر من 1.29 مليون شركة حول العالم.

وتشير التقارير إلى نمو مشاريع مدينة دبي الذكية، وتوقع التقرير أن يصل عدد الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء إلى 20.4 مليار جهاز العام المقبل.

وسيمكّن مقر الشركة الجديد بمدينة دبي، ريكو من تكوين علاقات أوثق مع شركائها الإقليميين وتقديم خدمة ودعم أفضل. لتواصل الشركة تعزيز التزامها الدائم بالابتكار المستمر للمنطقة ودمجه بخبرة السوق المحلي لتقديم أفضل الحلول والخدمات للعملاء.

ويقع المقر الرئيسي للمجموعة في طوكيو، وتعمل في نحو 200 دولة وإقليم حول العالم وحققت الشركة في السنة المالية المنتهية في مارس 2019، مبيعات إجمالية بلغت 18.1 مليار دولار وفي 2017 وضعت الشركة استراتيجيتها الاستثمارية حتى 2020 والتي خصصت فيها 1.85 مليار دولار لخطة النمو في الطباعة التجارية والصناعية.