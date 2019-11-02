«موارد للصرافة» تفتتح فرعاً بمنطقة جبل علي الصناعية

المصدر: دبي- البيان

افتتحت «موارد للصرافة»، فرعاً جديداً في منطقة جبل علي الصناعية، خلال حفل افتتاح حضره كل من صالح عبدالغفار الهاشمي رئيس مجلس إدارة موارد للصرافة، ومحمد مصبح النعيمي عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة شركات موارد للتمويل، وأحمد علي بن حيدر مدير عام شركة موارد للصرافة، وعدد من المسؤولين بمجموعة موارد للتمويل وموارد للصرافة ويعد الفرع هو السادس في مجموعة موارد للصرافة.

وقال أحمد بن حيدر: يأتي افتتاح الفرع الجديد في مواقع استراتيجية كمنطقة جبل علي الصناعية، بناء على دراسة معمقة للسوق المحلي ومدى احتياجات تلك المنطقة لخدمات صرافة، إضافة إلى ثقتنا بالمؤشرات الاقتصادية، ونسب نموها على المديين المتوسط والقريب انطلاقاً من سعينا المستمر لنكون أقرب إلى العملاء من خلال تواجدنا في المرافق التجارية والمناطق السكنية والصناعية المكدسة بالعمال، لتلبية احتياجاتهم بكل سهولة ويسر، لافتاً إلى حرص موارد للصرافة على أن تكون في المستقبل أقرب من ذي قبل إلى عملائها، في توفير خدمات صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية حول العالم.

وأشار إلى استراتيجية المجموعة الرامية إلى التوسع على مستوى الإمارات خلال السنوات المقبلة.