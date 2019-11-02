منصّة «باشر» لاقتصادية عجمان تصل إلى منطقة الجرف

المصدر: عجمان - وام

تُواصل منصّة «باشر» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أعمالها، وتنتقل هذا الأسبوع إلى جمعية أسواق عجمان التعاونية في منطقة الجرف لتصل إلى الجمهور ومجتمع الأعمال أينما كانوا بهدف الاستمرار في التوعية بخدمة «باشر أعمالك خلال 15 دقيقة»، والتسجيل الفوري في الهوية الرقمية الموحّدة لدولة الإمارات وتستقبل المنصة الزوّار يومياً من 4 عصراً وحتى الساعة 10 مساءً حتى الخميس المقبل وفي سبيل تشجيع الجمهور وروّاد الأعمال على تجربة الخدمة ليكتشفوا بأنفسهم مدى سرعتها وسهولتها والأمان الذي تتمتّع به أعلنت الدائرة عن تقديم عدة حوافز تشجيعية ومنها الهدايا العينية لأي مستثمر يُصدر رخصة «باشر أعمالك خلال 15 دقيقة» خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الحالي.

وسيحظى المستثمرون بفرصة الفوز بجوائز قيّمة عن طريق الدخول في السحب الشهري وتتمتّع خدمة «باشر أعمالك خلال 15 دقيقة» بعدة مميزات، فهي سريعة وسهلة وآمنة ومن دون عقد موقع للسنة الأولى، وبالإمكان الحصول على الخدمة عبر منصة باشر الإلكترونية من أي مكان، ومن دون تقديم وثائق رسمية ومن دون تحمّل رسوم إضافية وتُقدّم الدائرة عبر الخدمة 844 نشاطاً اقتصادياً لا تتطلب موافقات خارجية.