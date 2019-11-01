345 مليون درهم أرباح «أرامكس» في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أرامكس، المزوّد لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة أمس نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 2% ليصل إلى 344.9 مليون درهم مقارنةً مع 338.6 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2018. وكان صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لينمو بنسبة 8% لولا التأثيرات السلبية لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (16)، والتي أدت إلى تراجع صافي الأرباح بمقدار 21.3 مليون درهم.

وأظهرت النتائج نمو إيرادات أرامكس خلال الربع الثالث بنسبة 2%، لتصل إلى 1,270 مليون درهم مقارنةً مع 1,239 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2018. وتأثرت الإيرادات سلباً بعملية إعادة الهيكلة الاستراتيجية لعمليات أرامكس المحلية في الهند وتقلبات أسعار صرف بعض العملات، الأمر الذي لولاه لكانت إيرادات الربع الثالث قد نمت بنسبة 5%. ورغم زيادة عدد الشحنات ضمن خدمات النقل السريع الدولي خلال الربع الثالث بنسبة 13%، فإن نمو الإيرادات جاء أقل من المتوقع بسبب انخفاض هوامش الربح من أنشطة التجارة الإلكترونية نتيجة ضغوطات التسعير. أما بالنسبة للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر، فقد ارتفعت الإيرادات خلالها بنسبة 3% لتصل إلى 3,782 مليون درهم، مقارنةً مع 3,661 مليوناً للفترة نفسها خلال العام الماضي.

وارتفع صافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 1%، ليصل إلى 113.8 مليون درهم مقارنةً مع 112.9 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى ذلك إلى انخفاض هوامش الربح وضغوطات تسعير خدمات التوصيل المقدمة لأنشطة التجارة الإلكترونية العالمية، إلى جانب تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (16) الخاص بعقود الإيجار، والذي لولاه لكان صافي أرباح الشركة خلال الربع الثالث قد ارتفع بنسبة 7%.

قال بشّار عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: سجّلت أعداد شحنات التجارة الإلكترونية التي تعاملت معها أرامكس خلال الربع الثالث معدلات نمو قوية، وذلك على الرغم من تزايد الضغوطات التي يفرضها هذا القطاع الحيوي على أسعار الخدمات المقدمة. وانطلاقاً من توقعاتنا باستمرار انخفاض هوامش الربح خلال الربع القادم، سنواصل تركيز جهودنا على تعزيز مستويات كفاءة خدماتنا وإعطاء الأولوية للجودة خلال عملية توصيل الشحنات وتحسين التكاليف في جميع عملياتنا لتعزيز مستويات المرونة في أداء الشركة.

وقال إياد كمال، الرئيس التنفيذي للعمليات: «استثمرنا خلال الربع الثالث في توسيع أعمالنا وتعزيز قدرات عملياتنا تحقيقاً لهدفنا الأسمى المتمثل في اختصار أوقات التسليم والارتقاء بتجربة عملائنا».