459 مليوناً أرباح «دبي للاستثمار» بنهاية سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة دبي للاستثمار تحقيق أرباح صافية بلغت 459 مليون درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، مقارنةً مع 724 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشمل هذه الأرباح عناصر استثنائية تتعلق بمكاسب عمليات الدمج والاستحواذ بقيمة 64 مليون درهم، و333 مليون درهم للفترات والنتائج المعنية من دون الأخذ بالحسبان قابليتها للمقارنة.

وبلغ إجمالي الدخل خلال هذه الفترة 2.12 مليار درهم، بينما وصل إجمالي قيمة الأصول إلى 20.64 مليار درهم حتى نهاية الربع الثالث 2019، في حين سجل العائد السنوي على السهم للفترة ذاتها نسبة 5.13%. وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: تحقق دبي للاستثمار باستمرار نتائج تشغيلية قوية، وواصلت بهذا الاتجاه هذا العام أيضاً.

وعند استثناء المكاسب التي تحققت لمرة واحدة من عمليات الاندماج والاستحواذ، والمكاسب المحققة عن التقييم العادل للاستثمارات، يرتفع صافي الأرباح 104 ملايين . ونركز على تسليم مشاريعنا العقارية التي ستساعدنا على تسييل هذه الأصول، ومواصلة العمل وفق استراتيجيتنا الهادفة إلى بناء محفظة استثمارية متنوعة قادرة على تحقيق عوائد مستدامة لأصحاب المصلحة لدينا.