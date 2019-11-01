الإمارات تشارك في «تحضيري» لجنة التعاون التجاري في الرياض

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك وفد من وزارة الاقتصاد ممثلاً للدولة في الاجتماع الـ49 لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض، وهو الاجتماع التحضيري للاجتماع الوزاري الثامن والخمسين للجنة التعاون التجاري التي ستستضيفها العاصمة العمانية مسقط منتصف نوفمبر المقبل. ترأس الوفد حميد المهيري وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الشؤون التجارية، وضم أحمد آل مالك من إدارة التعاون والمنظمات الدولية بالوزارة.

وأكد حميد المهيري أهمية اجتماعات لجنة التعاون التجاري باعتبارها من أهم المنصات لتعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ومناقشة سبل التنسيق وقنوات التعاون خلال المرحلة المقبلة للاستفادة من الفرص ومعالجة التحديات التجارية التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن الاجتماع التحضيري ناقش مجموعة مهمة من النقاط التي تدعم التكامل الاقتصادي الخليجي ليتم عرضها على الاجتماع الوزاري للجنة التعاون التجاري في 14 نوفمبر بسلطنة عمان.