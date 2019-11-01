«الفجيرة للشباب» يناقش تحديات ريادة الأعمال

المصدر: الفجيرة - البيان

شهد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الحلقة الشبابية التي نظمها مجلس الفجيرة للشباب التابع للهيئة الاتحادية للشباب بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بعنوان «ريادة الأعمال والوصول للتنافسية العالمية»، وذلك في فندق نوفوتيل الفجيرة.

حضر الجلسة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة الفجيرة، وسلطان مليح، ومصبح الدرمكي، وسيف العطر أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسلطان الهنداسي مدير عام الغرفة، والدكتورة مريم سليمان منسقة مجلس الفجيرة للشباب، وعدد من مديري ومسؤولي المؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة.

وافتتح سلطان الهنداسي مدير غرفة الفجيرة، الجلسة الشبابية بكلمة أكد فيها ازدياد اعتماد دول العالم أكثر من أي وقت مضى على الاقتصاد المبني على المعرفة والإبداع والتكنولوجيا، لكونها الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات الاقتصادية والصناعية والتجارية، لمواجهة تحديات العصر، فجميع المؤسسات في الوقت الحالي معنية كثيراً بالإبداع التكنولوجي، خاصة مع التطورات المذهلة للاكتشافات العلمية وانتشار المعرفة. وقال إنه من الأهمية للتمكن من التنافسية العالمية في كل المجالات الاهتمام بعمليات البحث والتطوير بشكل كبير، وتشجيع الشباب لنشر ثقافة ريادة الأعمال بما يتماشى مع توجه الدولة.

وتحدث خلال الحلقة الشبابية البروفيسور بيل هو يو عضو البورد في شركة سامسونج، حيث استعرض أبرز العناصر التي يفترض لرائد الأعمال الأخذ بها لنجاح في مسيرة عمله الخاص، كما تناولت الحلقة النقاشية محاور عدة، من أهمها عرض الممارسات الرائدة للشركات التي حققت التنافسية العالمية، والفرص والخدمات المقدمة لريادة الأعمال في دولة الإمارات، فضلاً عن مناقشة التحديات التي تواجه الشباب للوصول بشركاتهم للعالمية، وريادة الأعمال في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

وقالت الدكتورة مريم سليمان إن الجلسة الشبابية فتحت المجال أمام شباب الفجيرة للقاء المسؤولين في مجال دعم وتمكين ريادة الأعمال بالدولة لمناقشة مواضيع تهمهم وربطهم مع بعض البعض ومع القادة، وتوسيع دائرة المعارف لديهم. وعرض الفرص المستقبلية لأبناء الإمارة عن المبادرات التي تتيح لهم التميز في ريادة الأعمال وتطوير مشاريعهم وتعزيز خبراتهم واستغلال الميزة التنافسية.