136.3 ملياراً تجارة أبوظبي في 8 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

بلغـت قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ إمارة أبوظبي 136.3 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 بحسب أحدث الأرقام التي أصدرها مركز الإحصاء في أبوظبي.

وأظهرت الإحصائيات تواصل الارتفاع في تجارة إعادة التصدير للإمارة والتي بلغت قيمتها 34.445 مليار درهم من يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري في حين انخفضت قيمة الواردات إلى 64.432 ملياراً في مؤشر على استمرار عمليـة الترشيد الاستهلاكي وبلغت الصادرات 37.442 مليار درهم.

وحافظت السعودية على المركز الأول في قائمة أكثر الدول تجارة مع أبوظبي بقيمة بلغت 3.77 مليارات درهم خلال أغسطس تلاها الولايات المتحدة 1.086 مليار درهم ثم جاءت الكويت 792 مليون درهم واليابان 786 مليون درهم والمملكة المتحدة 727 مليون درهم.