الخدمة المميزة مجاناً لجميع عملاء «أدنوك للتوزيع» من الأحد المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع أنه سيتم تقديم الخدمة المميزة مجاناً لجميع العملاء بدءاً من الأحد المقبل. وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة إن مجلس الإدارة اتخذ القرار بتقديم الخدمة المميزة مجاناً لجميع العملاء بدءاً من 3 نوفمبر مؤكداً أن القرار لن يؤثر على مستوى الربحية أو على سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة وذلك نتيجة استراتيجية الشركة الفعالة لخفض التكاليف وغيرها من المبادرات.

وأضاف أن الحملات الترويجية الأخيرة التي قدمت الشركة من خلالها الخدمة المميزة مجاناً نجحت في زيادة كمّيات الوقود المباعة بالتجزئة خلال الربع الثالث من 2019 لأول مرة منذ الطرح العام الأولي لأسهمنا كما ساهمت في تفهم احتياجات ومتطلبات العملاء على نحو أكثر دقة.

وتابع: «سنعمل على تسريع عمليات توسّعنا داخل الدولة، وخصوصاً في المناطق التي تتميز بارتفاع الطلب في دبي معزّزين نمو أنشطتنا غير البترولية مع السعي المستمر لتطبيق وسائل مبتكرة نرتقي من خلالها بجودة الخدمة».