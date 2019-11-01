«فيتش» تثبّت تصنيف أبوظبي عند «AA»

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

ثبتت «فيتش» وكالة التصنيف الائتماني العالمية، التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية لإمارة أبوظبي عند درجة AA، مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة، أن تصنيف «AA» يعكس المقاييس المالية والخارجية القوية لإمارة أبوظبي وارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيما صنف صافي الأصول الأجنبية السيادية للإمارة بثالث أكبر الأصول ضمن الأصول السيادية المصنفة من قبل «فيتش» والتي ناهزت ما نسبته 185% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018.

وأوضحت أن الدين الحكومي يُعد من ضمن أدنى المعدلات، بتوقعات 11% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2019 وقدرت أن تناهز متطلبات التمويل المالي للإمارة 36 مليار دولار 2019 ـ 2021.

وأضافت «فيتش» أنه على الرغم من أن إيرادات الفوائد والأرباح الموزعة من قبل جهاز أبوظبي للاستثمار يمكن أن تغطي معظم احتياجات التمويل، فإن الحكومة يمكن أن تمضي قدماً في إصدار سندات جديدة للاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المواتية. وكانت أصدرت سندات بقيمة 10 مليارات دولار في سبتمبر 2019.

وفيما يخص النمو، توقع التقرير انتعاشاً معتدلاً لنمو أبوظبي غير النفطي إلى 1.4% في عام 2019 و2% - 2.5% في 2020 - 2021، من 0.6% في 2018. قائلاً، إن النمو المعتدل في الإنفاق المحلي سيدعم النشاط الاقتصادي والثقة. لافتاً إلى أن إمكانات النمو على المدى الطويل كانت مدعومة من خلال استمرار الاستثمارات العالية في القطاع العام والإصلاحات الهيكلية.