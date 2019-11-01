تقنية المعلومات في دبي.. زخم استثماري

المصدر: إعداد – بشار باغ

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تعكس بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي والخاصة بالشركات المرخصة في قطاع تقنية المعلومات الإقبال الاستثماري المتنامي الذي يسجله القطاع بمختلف فئاته.

5277

الشركات المرخصة للعمل في تقنية المعلومات

20566

المستثمرون في الشركات المرخصة ضمن القطاع

25

الأنشطة الفرعية المصنفة ضمن القطاع ويمكن لكل شركة العمل في أكثر من نشاط فرعي

3742

الشركات العاملة في نشاط تصميم نظم الحاسب الآلي

2491

الشركات المتخصصة في نشاط تصميم مواقع الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)

451

الشركات المتخصصة في نشاط برمجة الرقائق الإلكترونية

669

الشركات التي تقدم خدمات تطوير وإدارة مواقع التواصل

551

الشركات المتخصصة في تصميم نظم الحاسب الآلي التعليمية والتدريبية

49

شركة تعمل في تصميم هيكلية الأمن الإلكتروني

926

الشركات التي تقدم خدمات إيواء أجهزة ونظم المعلومات

1911

شركة متخصصة في نشاط إنشاء البنية التحتية لتقنية المعلومات

المصدر: اقتصادية دبي