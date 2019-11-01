تقنية المعلومات في دبي.. زخم استثماري

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تعكس بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي والخاصة بالشركات المرخصة في قطاع تقنية المعلومات الإقبال الاستثماري المتنامي الذي يسجله القطاع بمختلف فئاته.
5277
الشركات المرخصة للعمل في تقنية المعلومات
20566
المستثمرون في الشركات المرخصة ضمن القطاع
25
الأنشطة الفرعية المصنفة ضمن القطاع ويمكن لكل شركة العمل في أكثر من نشاط فرعي
3742
الشركات العاملة في نشاط تصميم نظم الحاسب الآلي
2491
الشركات المتخصصة في نشاط تصميم مواقع الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)
451
الشركات المتخصصة في نشاط برمجة الرقائق الإلكترونية
669
الشركات التي تقدم خدمات تطوير وإدارة مواقع التواصل
551
الشركات المتخصصة في تصميم نظم الحاسب الآلي التعليمية والتدريبية
49
شركة تعمل في تصميم هيكلية الأمن الإلكتروني
926
الشركات التي تقدم خدمات إيواء أجهزة ونظم المعلومات
1911
شركة متخصصة في نشاط إنشاء البنية التحتية لتقنية المعلومات
المصدر: اقتصادية دبي