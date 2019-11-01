2000 متجر في دبي تطلق سباق «التخفيضات الكبرى»

المصدر: دبي ــ بشار باغ

شهدت مراكز التسوق في دبي، أمس، سباقاً بين آلاف المتسوقين الراغبين في الاستفادة من العروض المغرية والمتنوعة التي تقدمها أكثر من 500 علامة تجارية، وأكثر من 2000 متجر خلال الدورة السابعة من فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى.

وبدأ المتسوقون بالتوافد إلى المراكز التجارية، أمس، مع انطلاق الفعالية التي تستمر حتى 2 نوفمبر، لتمنح المتسوّقين تخفيضات لغاية 90 % على الأزياء ومستحضرات التجميل، ومستلزمات المنزل، والإلكترونيات، ومستلزمات الأطفال والذهب والمجوهرات وغيرها. وستشارك أكثر من 500 علامة تجارية في الفعّالية التي تنعقد مرتين كل عام، وستقدّم هذه العلامات تخفيضات كبرى وعروضاً ترويجية متميزة، في أكثر من 2,000 متجر حول المدينة.

وستتاح الفرصة للمتسوّقين الذين ينفقون أكثر من 250 درهماً باستخدام بطاقات ماستر كارد الائتمانية، أو بطاقات ماستر كارد للخصم المباشر من بنك رأس الخيمة الوطني، للفوز باسترداد نقدي لنفقاتهم خلال الفعالية. وسيحصل كل متسوّق ينفق 250 درهماً باستخدام طرق الدفع الرقمية من بنك رأس الخيمة الوطني، على عشر فرص للدخول في السحب، وسيتم اختيار 20 فائزاً خلال التخفيضات.