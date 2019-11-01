غرفة الفجيرة تؤكد الحرص على تدريب رواد ورائدات الأعمال

المصدر: الفجيرة - البيان

أكد أحمد الحنطوبي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حرص الغرفة على تدريب وتأهيل رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة عامة، وفي إمارة الفجيرة على وجه الخصوص، وذلك لأهمية ودور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما للشباب الخريجين الباحثين عن عمل من الجنسين.

جاء ذلك في ختام ورشة عمل حول دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأدوات المتاحة لوحدات غرف التجارة والصناعة، وموردي الخدمات بدولة الإمارات أمس في فندق سيجي الديار بالفجيرة.