«إكويتاتيفا» تستثمر بمنشأة تعليمية لضمّها إلى صندوق «الإمارات ريت»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إكويتاتيفا»، أكبر مدير لصناديق الاستثمار العقاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومديرة صندوق «الإمارات ريت»، أنها ستزيد استثماراتها في القطاع التعليمي من خلال بناء وتأجير منشأة للتعليم الثانوي بقيمة 25 مليون درهم، تضمّها لاستثمارها الحالي في مدرسة «ليسيه فرانسيه جان مرموز» في دبي. ووضع رئيسا مجلس إدارة «إكويتاتيفا» ومدرسة الليسيه حجر الأساس للمبنى التعليمي الجديد لإعلان بدء أعمال الإنشاءات في المشروع استعداداً لافتتاح قسم التعليم الثانوي في المدرسة، والمقرر في سبتمبر 2020.

ويمتلك صندوق «الإمارات ريت» العقاري هذا المبنى الجديد، حيث سيتمّ تأجيره إلى مدرسة «ليسيه فرانسيه جان مرموز» فور الانتهاء من بنائه، وذلك وفقاً لاتفاقية طويلة الأمد تمتدّ لـ 25 عاماً. ومن المتوقّع أن تُدرّ المنشأة الجديدة، مجتمعة مع المباني الحالية التي يؤجرها صندوق (الإمارات ريت) للمدرسة، معدّل عائد داخلي يُقدّر بأكثر من 11% للصندوق. ويُقدر الاستثمار الكلي للصندوق، شاملاً تطوير توسعتين، بحوالي 120 مليون درهم (33 مليون دولار). وستنطوي المنشآت الجديدة على مساحة نهائية مبنيّة تفوق الـ 60000 قدم مربّع.