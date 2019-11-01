437 % ارتفاع أرباح «رأس الخيمة العقارية» في 9 أشهر

المصدر: رأس الخيمة- البيان

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 437 % إلى 33 مليون درهم خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، وذلك بفضل ارتفاع حجم المبيعات. وكانت الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية سجلت صافي ربح قدره 6 ملايين درهم خلال الفترة المماثلة من عام 2018. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 70 % ليصل إلى 134 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام 2019، مقارنة مع 79 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وقال محمد القاضي، العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية: يرجع الأداء المتميّز خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى تحقيق مبيعات قياسية على صعيد الوحدات السكنية مؤخراً. حيث أسهم تنوع محفظة مشاريعنا، وقوتها، ومرونتها في جعل الشركة قادرة على الاستفادة من نمو الطلب على العقارات السكنية، ونحن ملتزمون دائماً بتعزيز القيمة المضافة لعملائنا ومساهمينا. وارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 3.4 % إلى 5.52 مليارات درهم خلال الربع الثالث من العام مقارنة مع 5.34 مليارات درهم خلال الفترة المماثلة من العام 2018.