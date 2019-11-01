4.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ـ البيان

حققت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع أكثر من 4.3 مليارات درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 1029 مبايعة بقيمة ملياري درهم، منها 81 مبايعة للأراضي بقيمة 507 ملايين درهم و948 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.5 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 77 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الأولى تليها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ومبايعة بقيمة 49 مليون درهم بمنطقة وادي العمردي.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 33 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم والثالثة الحبية السادسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم بمنطقة الخليج التجاري.

وتصدرت الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 231 مبايعة بقيمة 365 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 81 مبايعة بقيمة 186 مليون درهم، والثالثة الخليج التجاري بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها أكثر من 2.3 مليار درهم منها 106 رهونات أراضٍ بقيمة 2.1 مليار درهم و201 رهن فلل وشقق بقيمة 330 مليون درهم أهمها بمنطقة البرشاء الثالثة بقيمة 833 مليون درهم وأخرى بمنطقة ميناء جبل علي بقيمة 480 مليون درهم.