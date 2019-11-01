الإمارات وسورينام توقعان اتفاقية لخدمات النقل الجوي

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع سورينام. ووقعت بالأحرف الأولى على اتفاقية لخدمات النقل الجوي تسهم في تعزيز إستراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني وأهدافها. وقع الاتفاقية معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني وفيجاي جايانت تشوتكان وزير الأشغال العامة والنقل والاتصالات بجمهورية سورينام.

حضر مراسم التوقيع سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وعدد من المسؤولين. وتسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون بين الإمارات وسورينام بما يخدم المصلحة المشركة للدولتين وتعزيز مكانة الإمارات عالميا كونها تتصدر المركز الأول عالمياً من حيث عدد اتفاقيات خدمات النقل الجوي الموقعة.