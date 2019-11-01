هيوليت باكارد تعلن عن برنامج يدعم التوطين في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «هيوليت باكارد إنتربرايز» للتكنولوجيا أمس عن برنامج توطين عبر تدريب عمليّ جديد يتيح للإماراتيين اكتساب خبرة عملية في القطاع الخاص ضمن شركة عالمية رائدة في السوق.

وسيختار البرنامج أول مجموعة طلاب من دبي وأبوظبي خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ حيث تم إعداد البرنامج خصيصاً لمنح المشاركين تجربة قيّمة تعزز مسيراتهم المهنية في المستقبل، بما في ذلك الاحتكاك ببيئة أعمال احترافية متعددة الجنسيات وغنية بالأفكار السبّاقة، ووتيرة نموّ متسارعة الخطى. سيكون البرنامج تحت إشراف وقيادة سفير (هيوليت باكارد إنتربرايز) لتطوير التوطين الذي تم تعيينه حديثاً.

دوام جزئي

وستوظّف الشركة المتدرّبين على أساس العمل بدوام جزئيّ، ليتسنى لهم تنظيم وقتهم بين العمل والدراسة. وبعد التخرّج، يمكن للطلاب الذين يُظهرون أداءً رفيع المستوى ورغبة في التطور، التقدم للحصول على وظيفة بدوام كامل مع هيوليت باكارد إنتربرايز. ويتعزّز البرنامج بسلسلة من المحاضرات التي يلقيها مسؤولون تنفيذيون من هيوليت باكارد إنتربرايز حول مواضيع تشمل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء، والسحابات الإلكترونية الهجينة.

وقال ولفغانغ إيجر، العضو المنتدب لشركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» في منطقة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا: تلتزم هيوليت باكارد إنتربرايز بتقديم بيئة عمل متميّزة للموظفين فيها، وتسعى لتأكيد مكانتها كأفضل شركة توظيف في القطاع الخاص لإمارات. وجسدت الشركة هذا الالتزام في صيف 2019، عندما طرحت عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز رفاهية الموظفين الجدد، وتعزيز التوازن بين العمل والحياة في إطار برنامج «العمل الذي يلائم حياتك». وبإمكان الموظفات الآن الاستفادة من إجازة أمومة محسّنة مدفوعة الأجر لمدة 26 أسبوعاً بالنسبة للأمهات الجدد.