غرفة عجمان تستعرض تحديات القطاع الصناعي

المصدر: عجمان- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية حول «تحديات القطاع الصناعي».

تناولت الحلقة تطور القطاع الصناعي في الدولة الذي حقق نمواً فاقت نسبته 33% بين عامي 2007 و2017، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة الثلث على مدى العقد المقبل، بحسب بيانات مؤسسة «إكسفورد» الاقتصادية، كما بلغت مساهمة الصناعة 11.5% في الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال عام 2018.

ترأس الحلقة النقاشية المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وحضر الحلقة سالم السويدي المدير العام، وخولة خلفان المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وعبدالله المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية، ومحمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار وموظفي غرفة عجمان.