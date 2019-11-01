80 مليار دولار استثمارات خليجية في استدامة المياه

المصدر: أبوظبي - البيان

من المنتظر أن تحتلّ استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في مبادرات استدامة المياه والصرف الصحي البارزة عالمياً، والبالغة قيمتها 80 مليار دولار، صدارة المشهد في معرض ومنتدى المياه، الذي ينعقد في إطار القمة العالمية لطاقة المستقبل 2020 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ليعرض المبادرات والابتكارات الحاصلة في مجال المياه بدولة الإمارات أمام الجمهور العالمي المرتقب حضوره إلى الحدث العالمي المزمعة إقامته في يناير المقبل. ويقام معرض ومنتدى المياه بالشراكة مع شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بوصفها شريكاً استراتيجياً للحدث.

زيادة الطلب

ويزداد الطلب على المياه بسرعة في جميع أنحاء العالم، من الهند إلى جنوب أفريقيا، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب عوامل مثل النمو السكاني والتنمية الحضرية وتطور المشاريع الزراعية والصناعية، بجانب التطوير العقاري. ونتيجة لذلك، أظهر تقرير حديث لـ «ميد إنسايتس» توقعات بزيادة الطلب على المياه في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 62 بالمئة بحلول العام 2025، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر 80 مليار دولار في مشاريع المياه والصرف الصحي.

استراتيجيات

وتُنفذ استراتيجيات المياه في أنحاء دول التعاون للحفاظ على موارد المياه وإعادة استخدامها. وتهدف استراتيجية الأمن المائي للإمارات 2036، مثلاً، إلى خفض الطلب على المياه بنسبة 21 بالمئة ورفع مستوى إعادة استخدام المياه المعالجة بنسبة 95 بالمئة، في حين يخطّط برنامج «قطرة» لترشيد استهلاك المياه في السعودية لخفض الاستهلاك اليومي للفرد من المياه بمقدار النصف تقريباً من 263 لتراً إلى 150 لتراً بحلول العام 2030.