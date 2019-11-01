20 فعالية بمركز دبي التجاري في نوفمبر

المصدر: دبي- البيان

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي 20 فعالية خلال نوفمبر، بينها 9 فعاليات جديدة، تقام للمرة الأولى في المنطقة، وتتنوع الفعاليات بين المؤتمرات والمعارض التجارية والفعاليات الترفيهية، وتخدم قطاعات الفضاء والرعاية الصحية، والتشييد والبناء والاستدامة والسيارات والمجوهرات والبصريات، ومنتجات العناية بالعيون. ويُعدّ نوفمبر واحداً من أبرز الشهور الحافلة بالفعاليات الأكثر تأثيراً، ضمن أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي خلال الربع الأخير 2019.

فعاليات جديدة

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، الدورة الرابعة من مؤتمر المهنيين الشباب في مجال الفضاء 2019، في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر، والتي تقام تقديراً لجهود الإمارات الرامية إلى تشجيع الشباب على دخول مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على مجالات العلوم والهندسة وتكنولوجيا الفضاء، ويوفّر الحدث، فرصة الوصول إلى المهنيين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، ومناقشة أبرز المستجدات في هذا المجال.

ويستضيف المركز في الفترة من 7 ـ 9 نوفمبر، المؤتمر الدولي للعلاج الكيميائي المضاد للميكروبات، والمؤتمر الخليجي للأحياء الدقيقة والأمراض المعدية، وقمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم يومي 5 و6 نوفمبر، كما يستضيف المركز، قمّة مستقبل التمیّز والاستدامة، بالإضافة إلى 3 حفلات ترفيهية، هي الحفل الغنائي لمحسن إبراهيم زادة، وعرض أيت بولاجا المباشر، ومهرجان هاتفولنس ديانوتساف للعناية بالنفس يومي 15- 16 نوفمبر. وتقام الدورة الـ 30 للمعرض، والمؤتمر الإقليمي السنوي للجمعية الدولية للمطاحن في الشرق الأوسط وأفريقيا، في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر.

سيارات ومجوهرات

تشهد الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر، تنظيم المركز للدورة الـ 15 من معرض دبي الدولي للسيارات، أكبر فعالية في قطاع السيارات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقام معرض فيتشينزو أورو دبي الدولي للمجوهرات، في الفترة من 13 وحتى 16 نوفمبر. ويشارك فيه عدد من أبرز تجّار التجزئة والجملة في صناعة الذهب والمجوهرات على مستوى المنطقة.

ويستعد المصنّعون والمورّدون والموزّعون وتجّار التجزئة، للمشاركة في معرض ومؤتمر البصريات ومنتجات العناية بالعيون ـ فيجن إكس دبي، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة ما بين 12 و14 نوفمبر، بينما تقام قمة مستقبل التميز والاستدامة، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، يومي 19 و20 نوفمبر، وتهدف إلى تسليط الضوء على رحلة الهيئة في متابعة وقيادة التغيير، ومساهمتها في جعل دبي مركزاً للتميز العالمي. ويحتفل معرض الخمسة الكبار هذا العام، بمرور 40 عاماً على انطلاقه، ويهدف المعرض، الذي يُعدّ الأكبر والأكثر تأثيراً في مجال التشييد والبناء في الشرق الأوسط، إلى دعم الشركات المتخصصة في مجال الإنشاءات.

ومن المقرر أن يستضيف المركز أيضاً، المعرض الدولي للملابس والمنسوجات، ومعرض إكسبو أصحاب الهمم، والمعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز، إضافة إلى مجموعة أخرى من الحفلات والمعارض والمؤتمرات.

تنوّع وتكامل

قال ماهر جلفار، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي: تعزز فعاليات نوفمبر، بتنوّعها وتكاملها، الأهمية المتنامية لمركز دبي التجاري، كمركز عالمي لصناعة الفعاليات، ما يدعم مكانة دبي بقوة، كوجهة عالمية رائدة في إقامة أكبر وأهم الفعاليات في المنطقة. وسيواصل المركز لعب دوره الرائد في جذب أرقى مستويات العارضين والزوّار المتخصصين من جميع أنحاء العالم، ما يعزز من فرص الاستثمار والتوسّع في مختلف القطاعات الاقتصادية.

