«أدنوك للتوزيع» تقدم الخدمة المميزة مجاناً اعتباراً من 3 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، اليوم عن ارتفاع الربحية خلال الربع الثالث من هذا العام قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (دون مكاسب المخزون) بنسبة 10% لتبلغ 698 مليون درهم، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، وذلك بفضل جهود تحسين كفاءة التشغيل. وسجّلت كميات الوقود المباعة ارتفاعاً بنسبة 3.9% خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي وذلك نتيجة لتحسّن مبيعات قطاع التجزئة في كل من أبوظبي والإمارات الشمالية، بالإضافة الى مساهمة مبيعات المحطات الجديدة في دبي، وارتفاع كميات الوقود المباعة في القطاع التجاري. كما أسهمت العروض الترويجية في دعم زيادة كميات الوقود المباعة خلال أشهر الصيف. كما ارتفع إجمالي أرباح المبيعات غير البترولية بنسبة 16.6% خلال الربع الثالث من العام 2019 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وجاءت هذه النتائج مدعومة بالبرنامج الخاص لتجديد متاجر التجزئة التابعة للشركة والذي حسّن تجربة التسوق لدى العملاء وساهم في تحسين الهوامش الإجمالية وزاد متوسط حجم سلة المشتريات بنسبة 6.5% خلال الربع الثالث من العام 2019 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. كما بلغ صافي الربح 549 مليون درهم للربع الثالث من العام الحالي وذلك في دليل على قوة الأداء التشغيلي. وعند المقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، يُظهِرُ صافي الربح انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.7% وذلك نتيجة غياب مكاسب المخزون التي حققتها الشركة في الربع الثالث من عام 2018 والناتجة عن عمليات غير تشغيلية.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: "يعد التميز هدفاً أساسياً في أدنوك للتوزيع، واليوم أضفنا له نتائج مالية قوية للأشهر التسعة الأولى من العام 2019 تنعكس إيجاباَ على الاقتصاد الوطني والمساهمين والشركاء. وتأتي هذه النتائج مدعومة بتحسّن كميات الوقود المباعة، ونتيجة تركيزنا على الارتقاء بتجربة عملائنا. ولضمان استمرارية هذا الأداء، سنعمل على تسريع عمليات توسّعنا داخل الدولة، وخصوصاً في المناطق التي تتميز بارتفاع الطلب في دبي، معزّزين نمو أنشطتنا غير البترولية مع السعي المستمر لتطبيق وسائل مبتكرة نرتقي من خلالها بمستوى جودة الخدمة التي تليق بعملائنا الكرام".

وأضاف: "نجحت الحملات الترويجية الأخيرة التي قدمت الشركة من خلالها الخدمة المميزة مجاناً في زيادة كمّيات الوقود المباعة بالتجزئة خلال الربع الثالث من العام 2019 لأول مرة منذ الطرح العام الأولي لأسهمنا، وكذلك ساهمت هذه الحملات في تفهم احتياجات ومتطلبات العملاء على نحو أكثر دقة، ما أدى إلى اتخاذ مجلس إدارة الشركة قراراً بتقديم الخدمة المميزة مجاناً لجميع العملاء بدءاً من يوم الأحد 3 نوفمبر، ونحن على ثقة بأن عملائنا الكرام سيرحبون بهذا القرار، علماً بأنه لن يؤثر على مستوى الربحية أو على سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة وذلك نتيجة استراتيجية الشركة الفعالة لخفض التكاليف وغيرها من المبادرات".

وتابع: "نواصل العمل على تنفيذ الوعود التي قطعناها لمساهمينا وعملائنا. وقامت الشركة بالتواصل مع 14 ألف عميل من خلال ورش العمل والاستبيانات، وستستمر شركة أدنوك للتوزيع بتطوير مستوى الخدمات المقدمة من خلال طرح برنامج لمكافأة ولاء العملاء قبل نهاية العام الحالي لتعزيز تجربتهم والارتقاء بها، وهو ما يؤكد أننا نمضي على الطريق الصحيح لنكون شركة وطنية عالمية المستوى والتطلعات".

وبلغ صافي أرباح الأشهر التسعة الأولى للعام الحالي 1.72 مليار درهم بزيادة نسبتها 2.3% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفعت الربحية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (دون مكاسب المخزون) إلى 2.06 مليار درهم وبنسبة نمو قدرها 10.6% مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي. كما استمر هامش الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بتحقيق الزخم ليبلغ 13.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بنحو 12.7% خلال ذات الفترة من العام الماضي. وسجّلت التدفقات النقدية الحرة (الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء مطروحاً منها المصاريف الرأسمالية) ارتفاعاً بنسبة 18.8% على أساس سنوي لتصل إلى 1.94 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2019.

كما ارتفع إجمالي أرباح المبيعات غير البترولية بنسبة 12.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وتحرص شركة أدنوك للتوزيع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في مختلف عملياتها، وهو ما ساهم في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 9.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وتركز أدنوك للتوزيع على النمو ورفع العائدات لصالح مساهميها، وهو ما تدعمه السياسة الإيجابية لتوزيع الأرباح. وكانت الشركة قد أعلنت عن خططها لتعزيز النمو في مجال عمليات الوقود وغيرها بهدف تحقيق أرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء تفوق 3.67 مليار درهم بحلول العام 2023.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تعديل إيجابي في سياسة توزيع الأرباح في شهر أبريل من هذا العام، وزيادة في توزيعات أرباح العام 2019 بنسبة 62% (2.39 مليار درهم ما يعادل 19.10 فلس للسهم)، وبنسبة 75% للعام 2020 (2.57 مليار درهم ما يعادل 20.57 فلس لكل سهم) مقارنة بالعام 2018، مما ينتج عنه عائد سنوي على الأرباح بنسبة 7.3% للعام 2019 (وفقاً لسعر 2.63 درهم للسهم بتاريخ 30 أكتوبر 2019). وقامت الشركة بدفع نصف توزيعات الأرباح للعام 2019 خلال الشهر الحالي (أكتوبر)، بينما تتوقع دفع النصف الثاني في شهر أبريل 2020 بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.