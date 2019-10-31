"طيران الإمارات" تستضيف ندوة "أياتا" العالمية الأولى لتسهيل سفر أصحاب الهمم

المصدر: البيان الإلكتروني

تستضيف طيران الإمارات في دبي يومي 5 و6 نوفمبر المقبل أول ندوة عالمية لتسهيل سفر أصحاب الهمم جواً وذلك بمشاركة ممثلين عن صناعة الطيران وهيئات تنظيمية وجمعيات حقوقية.

وستفتح ندوة أياتا العالمية الأولى حوارا بين مختلف الأطراف المعنية لإيجاد نظام سفر أسهل لهذه الفئة كما تعيد التأكيد على القرار الخاص بالركاب أصحاب الهمم الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع العام السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي الذي استضافته العاصمة الكورية سيول في يونيو الماضي والذي يهدف إلى تحسين تجربة السفر الجوي لنحو مليار شخص من أصحاب الهمم حول العالم وذلك من خلال تشجيع الحكومات وشركات الطيران والمطارات وجميع الجهات ذات العلاقة في صناعة الطيران على العمل سويا لضمان توفير تجربة سفر آمنة وموثوقة وكريمة لأصحاب الهمم.

ونظرا إلى أن مبادرات بهذا الحجم تتطلب تعاونا بين مختلف الجهات المعنية فإن هذا الحدث يمثل جانبا مهما من استراتيجية قطاع الطيران للتعاون مع صناع السياسات والمشغلين والاستفادة من الخبرات والمعارف الواسعة لجماعات حقوقية وتفهّم الدور الذي يمكن للتكنولوجيا أن تلعبه في تعزيز إمكانية الوصول، وبالإضافة إلى ذلك فإن أهداف الندوة تتضمن الاستفادة من تجارب المسافرين أصحاب الهمم لتفهم احتياجاتهم وكيف يمكن لصناعة الطيران أن تساعدهم على أفضل وجه.

وتتضمن فعاليات الندوة كلمات رئيسة يلقيها متحدثون مشاركون وحلقات نقاشية وحوارات تتناول قطاعاً واسعاً من موضوعات تسهيل الوصول.

وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: إن طيران الإمارات تبذل كل جهد ممكن لجعل السفر الجوي مريحاً وسلساً قدر الإمكان لعملائنا وخصوصاً من أصحاب الهمم، نحن نستمع دائماً باهتمام لملاحظات عملائنا وموظفينا والجمعيات الحقوقية ونتبع نهجاً واحداً عبر جميع نقاط الاتصال مع العملاء لتطوير خدمات وحلول محسّنة ومتسقة بالقدر الذي يتوقعه عملاؤنا من أصحاب الهمم.

وأضاف كلارك اننا نحتاج في صناعة الطيران إلى بذل مزيد من الجهد من خلال دعم نهج متعدد الأوجه لتيسير الوصول والعمل مع شركائنا في الصناعة لاتخاذ خطوات أكبر في الاستجابة لمتطلبات مختلف فئات أصحاب الهمم ولظروف السفر الخاصة بالمسنين هذه مجرد بداية الرحلة في حين يتمثل الهدف النهائي في إزالة الحواجز ووضع استراتيجية محددة وتنفيذ إجراءات ملموسة لتعزيز الوصول العالمي، وستتناول أول ندوة لأياتا هذه القضية المهمة في دبي لأنها تهدف إلى أن تصبح واحدة من أكثر مدن العالم سهولة في وصول أصحاب الهمم ونحن في طيران الإمارات نفخر بدفع هذا الحوار إلى الأمام.

من جانبه قال ألكساندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" أن القرار الذي اتخذته الناقلات الجوية الأعضاء بالإجماع في يونيو الماضي يعد مؤشرا واضحا على التزام الصناعة بتحسين تجربة السفر الجوي لأصحاب الهمم حيث يوفر النقل الجوي فرصاً لا مثيل لها ومن حق جميع المسافرين مهما كانت متطلباتهم الوصول إلى هذه الخدمات بحرية تامة.

وتمضي دبي التي تستضيف أول ندوة من هذا النوع لأياتا قدما في جهودها الدؤوبة لكي تصبح واحدة من أوائل المدن العالمية التي يمكن لأصحاب الهمم الوصول إليها بسلاسة قبل أن تستضيف معرض "إكسبو 2020 دبي" ويجري تنفيذ خطط في جميع أنحاء المدينة لضمان خلو المباني والأرصفة والطرق وجميع وسائط النقل العام وكذلك المرافق العامة من العوائق لتسهيل حركة وتنقل أصحاب الهمم على اختلاف متطلباتهم.