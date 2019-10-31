بوينغ توقف 50 طائرة من طراز" 737 ان جي"

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أكد متحدث باسم فلاي دبي لـ " البيان الاقتصادي" انه وفقا للتوجيهات الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية فان أسطول فلاي دبي من طائرات بوينغ 737 – 800 الجيل الجديد لا يحتاج الى تفتش.

وكانت شركة بوينغ قد أعلنت أنها أوقفت تحليق 50 طائرة من طراز "بوينغ 737 ان جي" بعد اكتشاف تشققات في هياكلها.

وقال ناطق باسم المجموعة لوكالة فرانس برس إن نحو ألف من هذه الطائرات خضعت للفحص حتى الآن وتبين أن اقل من 5% منها أي نحو خمسين طائرة تحتاج إلى وقف تحليقها إلى أن يتم إصلاحها.

وجاء هذا القرار بعيد إعلان شركة الطيران الأسترالية "كوانتاس" منع واحدة من هذه الطائرات من التحليق بعد اكتشاف شق في هيكلها، موضحة أنها تقوم بفحص 32 طائرة أخرى من هذا النوع.