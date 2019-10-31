«نايت فرانك»: دبي من أفضل وجهات العالم في الإطلالات الخاصة

المصدر: دبي ـ سيد صالح

اختارت شركة «نايت فرانك» البريطانية الشهيرة للدراسات العقارية، دبي ضمن أفضل وجهات العالم في العقارات ذات الإطلالات الخاصة، وفقاً لتقريرها الذي أصدرته أخيراً «برايفيت فيو 2019»، وهو إصدار هذا العام من سلسلة إصداراتها السنوية «برايفيت فيو» المعنية برصد أفضل العقارات على مستوى العالم التي تتيح لمالكيها أو شاغليها التمتع بمشاهدة إطلالات خاصة على شواطئ أو مناظر طبيعية ساحرة. ورصدت «نايت فرانك» في إصدار هذا العام منشأتين متميزتين في دبي تتيحان إطلالات شديدة الخصوصية، أولهما فندق «رويال أتلانتس ريزيدنسيز»، والذي وصفته بأنه يعيد التعريف العالمي لمفهوم الحياة الفخمة.

أما المنشأة الثانية فهي مشروع فلل السعفة إي «فروند إي» في جزيرة «نخلة جميرا».