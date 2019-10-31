«المركزي» يخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية

المصدر: أبوظبي ـــ عبد الحي محمد

خفّض مصرف الإمارات المركزي، أمس، أسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها بمقدار ربع نقطة مئوية، تماشياً مع انخفاض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، إثر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بنفس النسبة.

كما خفض المصرف المركزي سعر إعادة الشراء (الريبو)، الذي ينطبق على اقتراض السيولة قصيرة الأجل من المصرف بضمان شهادات الإيداع بمقدار ربع نقطة مئوية.

وأكد بيان للمصرف أن شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك العاملة في الدولة تمثل أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة. وهذه هي المرة الثانية التي يخفض فيها المصرف المركزي أسعار الفائدة خلال شهر ونصف الشهر، حيث قام في 18 سبتمبر الماضي بخفضها بمقدار ربع نقطة مئوية.

ويشكل خفض الفائدة خطوة إيجابية تحفز النمو، كما تحفز الاستثمار في القطاع العقاري.