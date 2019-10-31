«أبوظبي الإسلامي» يطلق مختبره الرقمي للجيل التالي من الخدمات

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي مركزه الجديد للابتكار تحت اسم «Simple Lab»، وهو مختبر إبداعي يهدف إلى ابتكار حلول تكنولوجية جديدة والاستثمار في تطوير حلول أخرى، بما يتماشى مع رؤية المصرف للارتقاء بتجربة عملائه وتمكينهم من الوصول بسهولة إلى خدمات ومنتجات مصرفية مُبسّطة وسهلة الاستخدام.

ويوفر المختبر مساحة عمل محفزة للابتكار، يتعاون من خلالها المبرمجون وخبراء التكنولوجيا مع خبراء الخدمات المصرفية ضمن فريق عمل مرن يتمثل هدفه في تحويل الأفكار المقترحة لتعزيز وتبسيط تجربة العملاء من مجرد مفاهيم نظرية إلى حلول تكنولوجية فعلية.

ونجح المصرف في إطلاق العديد من الخدمات الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك «تمويل إكسبريس» عبر تطبيق الهواتف الذكية، والذي يُمكّن العملاء المعتمدين والمؤهلين مسبقاً من الحصول بشكل فوري على تمويل شخصي.