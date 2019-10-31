«بوابة المقطع» و«اتصالات» تطوّران الخدمات الرقمية لموانئ أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أبرمت بوابة المقطع، إحدى الشركات التابعة لموانئ أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف تقديم خدمات رقمية متطورة في المرافق التابعة لموانئ أبوظبي بدولة الإمارات.

وأكّدت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيسة التنفيذية لبوابة المقطع، أن الحلول والخدمات الذكية تشكّل أساس نجاح وتطور الموانئ الذكية.

وقال سلطان محمد الظاهري، المدير العام لـ«اتصالات» في منطقة أبوظبي: «سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع بوابة المقطع التي سنقوم بموجبها بتوفير أحدث الحلول الرقمية المتقدمة، مما يعزز القدرات والكفاءة التشغيلية في «موانئ أبوظبي»، تماشياً مع استراتيجيتنا الطموحة.