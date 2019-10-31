غرفة دبي تعرّف القطاع الخاص بجوانب قانون ضريبة القيمة المضافة

المصدر: دبي - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، في مقرها، ورشة عمل عن النواحي القانونية والعملية لقانون ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات.

وحضر ورشة العمل، التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع شركتي «تايلور ويسينج الشرق الأوسط» و«ديلويت آند توش» الشرق الأوسط، مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون ومستشارون قانونيون ومهنيو الضرائب وخبراء ضريبة القيمة المضافة ومديرون ماليون ومدققون وأصحاب أعمال ومستثمرون، إذ أسهمت الورشة في تعريف المشاركين بقانون ضريبة القيمة المضافة لدولة الإمارات منذ صدوره حتى الوقت الراهن.

وأدار ورشة العمل عدنان شيدا، شريك في «تايلور ويسينج الشرق الأوسط»، وروني رفاعي، مستشار أول في «تايلور ويسينج الشرق الأوسط»، ومايكل تولر، مستشار تنفيذي أول في «ديلويت آند توش» الشرق الأوسط، وشارلوت ستانلي، مدير أول في «ديلويت آند توش» الشرق الأوسط، حيث استعرضوا المفاهيم الأساسية لضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى الجوانب القانونية والعملية واللوائح التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة في الدولة.

وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي، إلى أهمية هذه الورشة لكونها تناقش موضوعاً حيوياً في بيئة الأعمال بالدولة، مؤكدةً أن غرفة دبي تحرص باستمرار على تعزيز وعي أعضائها بقانون ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات وجوانبه القانونية والعملية المختلفة.

وقال عدنان شيدا إن هناك عدداً من الدروس القانونية والعملية التي يمكن تعلمها والاستفادة منها وتجنبها في بيئة الأعمال فيما يتعلق بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، مثنياً على جهود غرفة دبي لتنظيم هذه الورشة والتزامها المستمر بإطلاع مجتمع الأعمال في دبي على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل.