6.3 مليارات امتياز «اتصالات» و«دو»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

سددت شركتا «اتصالات» و«دو» نحو 6.3 مليارات درهم قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بارتفاع قدره 1.8% أو ما يعادل 113.3 مليون درهم مقارنة بـ 6.2 مليارات درهم خلال الفترة المقارنة من 2018، وفق رصد «البيان الاقتصادي».

وتظهر القوائم المالية، أن قيمة حق الامتياز الذي دفعته مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» بلغ نحو 4.79 مليارات درهم عن الفترة من يناير وحتي سبتمبر بزيادة 4.3% مقارنة بـ 4.6 مليارات درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي، فيما سددت الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 1.51 مليار درهم بنقص قدره 5.3% مقارنة بنحو 1.59 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2018.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، بلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «اتصالات» و«دو» في الفترة من 2012 إلى 2018 نحو 52.76 مليار درهم، بنحو 41.6 مليار درهم لاتصالات و11.12 ملياراً لـ «دو».