3 قطاعات تستحوذ على %67.4 من وظائف «الخاص»

المصدر: أبوظبي - وام

استحوذت 3 قطاعات اقتصادية على 67.4% من إجمالي سوق الوظائف في القطاع الخاص خلال النصف الأول من 2019. والقطاعات هي البناء والخدمات والعقارات، إذ يصل عدد العاملين فيها إلى 3.43 ملايين من إجمالي 5.1 ملايين عامل في القطاع الخاص.

ويتضح من أرقام وزارة الموارد البشرية والتوطين أن قطاع البناء لا يزال بالمركز الأول من حيث عدد الوظائف بنسبة 33.2%، ما يشكّل 1.7 مليون وظيفة.

أما في الخدمات فقد بلغ عدد الوظائف 1.1 مليون وظيفة بنسبة 21.7%، في حين وصل العدد في العقارات إلى 637 ألف وظيفة تشكّل 12.5%، وتوزع بقية الوظائف على القطاعات الأخرى.

يشار إلى أن إحصائيات وزارة الموارد البشرية أظهرت أن 26.9% من الموظفين في القطاع الخاص يعملون في أبوظبي و51.6% في دبي ونحو 21.5% في المناطق الشمالية.