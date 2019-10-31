الهند تقر صفقة «مصدر» و«هيرو»

المصدر: دبي - سيد صالح

منحت مفوضية المنافسة الهندية موافقتها على صفقة استحواذ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» على حصة أقلية في شركة «هيرو فيوتشر إنيرجي برايفيت» الهندية لإنتاج الطاقة المتجددة، إحدى شركات مجموعة «هيرو» الهندية.

ووفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أصدرت المفوضية بياناً رسمياً جاء فيه ما يلي: «تعتبر الصفقة المُقتَرَحة مقبولة فيما يتعلق باللوائح». وصدرت موافقة اللجنة وفقاً لنظام يسمى «مسار القنوات الخضراء» الذي يتيح منح موافقات تلقائية على الصفقات الهندية المتعلقة بمشروعات الطاقة النظيفة.

وكانت «مصدر» تقدمت، الاثنين الماضي، إلى المفوضية بعرض يتضمن شراء حصة أقلية في «هيرو فيوتشر إنيرجي برايفيت»، إلى جانب حيازة أسهم أفضلية إلزامية قابلة للتحويل في الشركة، إلا أنها لا تتيح لحاملها حق التصويت.

ولم يتسنَّ التأكد من التفاصيل المالية للصفقة، إلا أن صحيفة «ذا إيكونوميك تايمز» الهندية أفادت، في وقتٍ سابق، بأن «مصدر» ستستحوذ على حصة 20% في «هيرو فيوتشر إنيرجي برايفيت» مقابل مبلغ 150 مليون دولار.