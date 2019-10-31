1000 شخصية في منتدى الشارقة للاستثمار

المصدر: الشارقة - البيان

تستضيف الدورة الخامسة من «منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، متحدثاً رسمياً في مراسم افتتاح المنتدى، الذي يشارك فيه أكثر من 40 متحدثاً ويحضره أكثر من 1000 شخصية يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والمنظمات والوكالات الإقليمية والدولية.

وينظم الدورة الخامسة للمنتدى مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم من وزارة الاقتصاد وذلك تحت شعار «التوجهات المستقبلية في الاستثمار الأجنبي المباشر» 11 و12 نوفمبر.

ويشارك بالمنتدى عدد من ممثلي الجهات الحكومية في الإمارات منهم: جمعة الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، ومروان السركال الرئيس التنفيذي لـ"شروق"، وعبد الله لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والمهندس زيد القفيدي المدير التنفيذي لوحدة أعمال التجزئة في "إينوك"، وهند المعلا، رئيس الإبداع والسعادة والابتكار بهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وحسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا.

ويستعرض ممثلو الجهات الحكومية أسباب قوة ومرونة اقتصاد الإمارات وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة وسر صموده وتنافسيته أمام المتغيرات الدولية.