36 ملياراً استثمارات أجنبية بالعقارات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشف راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، عن أن حصة الاستثمار الأجنبي في العقارات والمقاولات في أبوظبي بلغت 36 مليار درهم تمثل 34.4% من الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة بنهاية 2018.

وأكد البلوشي خلال افتتاحه أمس الدورة الحادية عشرة للمعرض الدولي للعقارات والاستثمار «إيريس 2019» بمشاركة 100 شركة وطنية وعالمية عرضت 300 مشروع عقاري أن القطاع العقاري بأبوظبي يعد من أهم القطاعات غير النفطية المساهمة في الناتج الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر للإمارة، حيث يتميز بمعدلات نمو سنوية مرتفعة.

وقال إن القطاع العقاري شهد معدل نمو متوسطاً قدره 4.6% خلال الأعوام الخمسة الماضية، مشيراً إلى أن ناتج قطاع العقارات والبناء في أبوظبي بلغ 114.4 مليار درهم بالأسعار الثابتة ما يمثل 14.4% من الناتج المحلي للإمارة بنهاية 2018، حيث ارتفعت إلى 28.2% من الناتج المحلي غير النفطي في نفس العام.

تنوع الأنشطة

وأشار راشد البلوشي إلى أن النمو الكبير في العقارات والبناء يتماشى مع التقدم الاقتصادي السريع في أبوظبي، موضحاً أن اقتصاد الإمارة يعتمد حالياً على مجموعة واسعة من الأنشطة غير النفطية بجانب مواردها الهيدروكربونية.

وأشار أنطوان جورج، مدير عام الشركة المنظمة للمعرض، إلى أن الدورة الحالية تميزت بالتركيز على الاستثمار العقاري في المناطق الحرة والشركات الناشئة.

منح الإقامة

وأوضح أن المعرض ضم شركات عقارية تقدم خدمات منح الإقامات والجنسيات في عدد غير قليل من دول العالم برسوم مغرية تراوحت بين 20 ألف دولار و100 ألف دولار.

وتشارك في المعرض المنطقتان الحرّتان لمطارات أبوظبي وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وأكد عادل الطاهري رئيس إدارة المبيعات والعقارات في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، أهمية المشاركة في المعرض لتعريف المستثمرين بخدمات المنطقة.

ولفت وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إلى أنه يوجد بالمنطقة الحرة حالياً 320 شركة منها 270 شركة أجنبية من 40 دولة، إضافة إلى 50 شركة غالبيتها محلية، وتصل نسبة النمو السنوي في عدد شركات المنطقة الحرة 10% ويتم التركيز حالياً على جذب الشركات العاملة في قطاعات الخدمات والتجارة والاستيراد والتوريد والشحن.

مجمع الأعمال

ولفت إلى أن المنطقة ستعلن قريباً عن بدء أعمال إنشاء مجمع الأعمال الجديد في أبوظبي، مشيراً إلى أن المجمع سيوفر على الأقل 15 ألف متر مربع من المساحات التجارية الجديدة، موضحاً أن نسبة الإشغال في المساحات التجارية في مطارات أبوظبي سواء مستودعات أو عقارات أو هناجر تصل إلى 90%.

وأكد المهندس محمد الفردان، مدير إدارة المنطقة الحرة في مدينة مصدر، أن عدد الشركات المسجلة في المدينة يصل حالياً إلى نحو 680 شركة محلية وعالمية، مشيراً إلى أن مصدر تتميز بتوفير فئات متنوعة من المساحات المكتبية للمستثمرين، والتي تناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.