«إثراء دبي» تفوز بجائزتين ضمن «الابتكار والبناء 2019»

المصدر: دبي - البيان

احتفلت «إثراء دبي»، شركة التطوير العقاري المملوكة بالكامل من قِبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، الذراع الاستثمارية الرئيسة لحكومة دبي، بفوزها بجائزة «مشروع العام» عن «مشروع إثراء ديرة»، وجائزة «أفضل مشروع مبتكر لهذا العام» عن «ون زعبيل»، ضمن «جوائز الابتكار والبناء 2019» التي تنظمها مجموعة «بي إن سي للنشر».

وخلال الحفل الذي أقيم في منتجع سوفتيل دبي النخلة في 15 أكتوبر الجاري، توزعت الجوائز على 33 فئة مختلفة تضمنت العديد من المواصفات كالتصميم والجودة والخدمات والابتكار والالتزام بالاستدامة، وتعكس الجائزتان المتميزتان التزام «إثراء دبي» الراسخ بالتميّز والابتكار، إضافة إلى تطوير وتسليم مشاريع مستدامة في قلب دبي، تخدم كل الفئات وبمختلف تطلعاتها السكنية والتجارية والخدماتية والترفيهية.

وقال عصام كلداري، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لإثراء دبي: «إنه لشرف لنا أن نفوز بجائزتين مرموقتين على هذه المنصة. تعكس جائزة مشروع العام عن مشروع إثراء ديرة مدى تمسّكنا بتراث مدينة دبي التاريخية، إذ نحرص على إضفاء هندسة معمارية عربية معاصرة في توسعة وتحديث قلب منطقة ديرة، ملتزمين بذلك باستخدام أحدث تقنيات الاستدامة وفقاً لبلدية دبي في تنظيم المباني الخضراء».