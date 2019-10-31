«نون» تستضيف موسم تخفيضات «إكسترا» اليوم

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

أكد محمد العبار مؤسس «نون دوت كوم» ورئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، أن التجارة الإلكترونية قطاع واعد ومبشر وسيواصل النمو في الإمارات والمملكة العربية السعودية والخليج، مدفوعاً بالتطور التقني ومتطلبات الأجيال الرقمية الجديدة، التي باتت تستخدم التقنيات بسهولة، مقارنة بالطرق التقليدية للتسوق.

وأضاف العبار أن نجاح منصات التجارة الإلكترونية في المنطقة مرهون بتوافر الإدارة الجيدة وتلبية متطلبات المتسوقين والحصول على ثقتهم، لا سيما من الشباب، فضلاً عن توافر حلول الدفع المبتكرة وسهولة طلب المنتجات وتوصيلها في أسرع وقت ممكن وفي أي مكان.

وأشار العبار إلى أن منصة «نون» للتجارة الإلكترونية تحقق نتائج جيدة في قطاع التجارة الإلكترونية في سوق شديد التنافسية، مشيراً إلى أن التسوق الإلكتروني يعزز مكاسبه وانتشاره يوماً بعد يوم. وقال العبار على هامش إطلاق مهرجان تخفيضات «إكسترا»، أكبر شركة متخصصة بتجارة الأجهزة الإلكترونية بالتجزئة في السعودية، مع «نون دوت كوم»: إن هذه الخطوة تأتي ترسيخاً للعلاقة القوية والممتدة بين الشركتين منذ فترة ما قبل إطلاق منصة «نون دوت كوم» في السعودية، وتنطلق تخفيضات إكسترا بداية من اليوم 31 أكتوبر، وستوفر تخفيضات تتراوح نسبتها بين 10 و50%.

وأضاف العبار أن شركتي «نون» و«إكسترا» تربطهما علاقة تعاون قوية ستمكنهما من النجاح سوياً، بما يصب في صالح القطاع بشكل عام وبما يدعم توفير المنتجات والبضائع بأسعار جيدة وبجودة عالية.

وقال عبد الله الفوزان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات «إكسترا»: إن الشراكة مع «نون» تزداد قوة ومنذ بداية الأخيرة قبل سنوات»، مشيراً إلى أنه طالما توفرت عوامل النجاح بين الشركتين فإن هذه الشراكة ستستمر، معرباً عن تفاؤله بتحقيق نتائج مرضية لكلا الطرفين في سوق التجارة الإلكترونية المتنامي في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص والخليج العربي عموماً.

وأوضح الفوزان أن شركة «إكسترا» تستأثر بحصة من سوق التجارة الإلكترونية في السعودية بنحو 20% والتي تعد الحصة الكبرى في السوق، وتوقّع الفوزان أن تحقق «تخفيضات إكسترا» مبيعات بأضعاف أيام البيع الاعتيادية، مشيراً إلى أن التخفيضات تشمل الآلاف من المنتجات، كما يتوقع أن يتجاوز عدد المتسوقين خلال فترة الفعالية 3 ملايين متسوق من السعودية والبحرين وعمان، مؤكداً أن هذه التخفيضات تأتي استجابة لتلبية متطلبات المتسوقين في السعودية والراغبين بشراء منتجات جيدة بأسعار أفضل.

ودخلت الشركة المتحدة للإلكترونيات «إكسترا» موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، بأكبر عدد من التشكيلات المتتالية التي تشكلها الطائرات بدون طيار (UAVs) من نفس المجموعة، والذي تم تنفيذه في سماء دبي، بهدف التسويق لفعالية «تخفيضات إكسترا 2019» التي تنطلق اليوم.

وقال محمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للإلكترونيات «إكسترا»: إن هذا العرض بات الأكبر عالمياً حالياً، حيث استطاعت «إكسترا» تحطيم الرقم القياسي العالمي تزامناً مع إطلاق فعالية التخفيضات في السعودية والبحرين وعمان.