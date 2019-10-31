«إشارة للاتصالات» تُبرم مذكرة تفاهم مع «تيكوان» لدعم أحدث الحلول الأمنية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إشارة للاتصالات والحلول الأمنية، إبرام مذكرة تفاهم مع شركة تيكوان السويسرية المختصة في مجال تحرير البرمجيات في مجالات التصميم، بمساعدة الحاسوب وإدارة الأزمات، والتي تقدم باقة من الحلول المصممة لأغراض السلامة العامة.

وقع المذكرة علي بحلوق، مدير عام «إشارة للاتصالات والحلول الأمنية»؛ وجان بول مورون، الرئيس التنفيذي لشركة تيكوان بحضور منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» وفرانك إيغمان، قنصل عام سويسرا في دبي.. وبموجب بنود مذكرة التفاهم، ستقوم «إشارة» بالتنسيق مع «تيكوان» بغية تطوير مبادراتها الرامية إلى تحسين وتعزيز حلول السيطرة والتحكم.

وستقوم الشركتان وفق الإطار الزمني المنصوص عليه في الوثيقة بعقد اجتماعات دورية لاستعراض الأنشطة المشتركة والتباحث حول مسارات التقدم الجديدة.