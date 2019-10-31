«إمباور» تعلن التشغيل الكامل لخدمات تبريد المناطق لـ «سيتي لاند مول»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» التشغيل الكامل لخدمات تبريد المناطق لمشروع «سيتي لاند مول»، بجانب القرية العالمية في دبي، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ 14 ألف طن تبريد.

وأوضحت «إمباور» أنه تم توقيع اتفاقية تزويد «سيتي لاند مول» في العام الماضي، مشيرة إلى أن الاستثمارات بلغت 150 مليون درهم. ويضم المول أكثر من 350 منفذاً للبيع بالتجزئة، وباقة متنوعة من المطاعم، إضافة إلى مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية، وحديقة «سنترال بارك».

ومن جانبه، قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: سعداء بالعمل على مشروع ضخم مثل سيتي لاند مول، وتزويده بخدمات صديقة للبيئة، الأمر الذي يعكس ثقة المطورين والمتعاملين في خدماتنا الموثوقة ووعيهم بأهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة، موضحاً أن استخدام أنظمة وخدمات تبريد المناطق في المشروعات العملاقة سيسهم في تقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن استهلاك الطاقة.

وأكد بن شعفار أن خدمات تبريد المناطق، التي تقدمها إمباور تشهد طلباً متزايداً من مالكي الأبنية والمطورين العقاريين، وأصحاب المشاريع العقارية الضخمة، في خطوة مهمة على طريق تحقيق التنمية المستدامة الصديقة للبيئة في إمارة دبي، والتي تلبي طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة.

وأضاف أن الثقة التي تتمتع بها إمباور في السوق الإماراتي تأتي بسبب اعتمادها على تطوير الخدمات وتقديمها للمتعاملين بجودة عالية، من خلال الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي، وأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال تبريد المناطق. وأوضح أن «إمباور» تمتلك محفظة مشاريع متنوعة تضم أهم 7 قطاعات رئيسية بدبي بإجمالي 1090 مبنى.