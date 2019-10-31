47 شركة نفط وطنية وعالمية تشارك في «أديبك» 11 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - وام

تشهد الدورة المرتقبة من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2019» إقبالاً متزايداً من شركات النفط العالمية الكبرى، حيث أكّدت أكثر من 47 شركة نفط وطنية وعالمية حضورها ومشاركتها في الحدث الذي سيُعقد في الفترة بين 11-14 نوفمبر في أبوظبي.

ويأتي هذا الاهتمام المتزايد ليسهم في ترسيخ مكانة «أديبك» باعتباره المنصة الأهم والأكثر تأثيراً في قطاع النفط والغاز في العالم.

ومن المنتظر أن تستقبل دورة 2019 من «أديبك» 30 شركة نفط وطنية، و17 شركة نفط دولية، وأكثر من 145,000 شخص من 136 دولة على مدى أربعة أيام، وحوالي 11,000 عضو من أعضاء وفود برنامج المؤتمر الموسّع الذي يتضمن 166 جلسة.

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الجهات العارضة في «أديبك» أكثر من 2,200 جهة عالمية من الشركات والمؤسسات وغيرها، والتي ستعرض أحدث منتجاتها وخدماتها على مساحة إجمالية تبلغ 160,000 متر مربع تضم 29 جناحاً وطنياً. كذلك سوف يشتمل المعرض على مساحة مخصّصة للصناعات البحرية والملاحية يقام عليها معرض متخصص فريد من نوعه على الواجهة البحرية يعرض سفناً ومراكب ومنصة نفطية.

وقال كريستوفر هدسون، رئيس شركة «دي إم جي إيفنتس» للفعاليات، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر أديبك: «يحرص القائمون على «أديبك» على توسعة نطاقه من حدث يلبي في المقام الأول احتياجات مجالات الاستكشاف والتطوير، إلى منصة عالمية متكاملة تغطي قطاع النفط والغاز بالكامل مثل النقل والتخزين والتوزيع والتكرير والبتروكيماويات. وسوف يمنح هذا النطاق الواسع أديبك مكانة فريدة بمقارنته بغيره من المؤتمرات والمعارض العالمية الأخرى».

وأشار هدسون إلى أن تأثير التقنيات الحديثة التي تغيّر طريقة عمل القطاع برمته يشكل محوراً رئيساً لكل من الزوار والعارضين، وهو ما يظهر بوضوح من خلال المجموعة المتزايدة من المنتجات التقنية المعروضة في أديبك، إذ أصبحت التقنية الرقمية مكوناً مهماً في كل من المعرض والمؤتمر. وعلى الجانب الاستراتيجي، فإن إعادة صياغة مؤتمر «أديبك» للتركيز على «مفهوم النفط والغاز 4.0» كفيلة برفع مستوى الحدث في أوساط قادة القطاع.