«صناعات» شريك بلاتيني للمؤتمر العام لـ«اليونيدو» في أبوظبي الأحد

المصدر: أبوظبي ـ وام

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» ووزارة الطاقة والصناعة، أن شركة «صناعات» - إحدى أكبر الشركات القابضة في مجال الاستثمار الصناعي في دولة الإمارات - شريك بلاتيني حصري للمؤتمر العام لـ«اليونيدو»، وذلك في إطار مساهمة الإمارات بصفتها الدولة المضيفة للمؤتمر، الذي سيقام الأحد المقبل ويستمر إلى 7 نوفمبر في فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر العام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة رئيس المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، «يعتبر المؤتمر العام لـمنظمة اليونيدو منصة هامة لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، ولتحقيق الفائدة القصوى من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، يتوجب على الجهات الفاعلة في القطاع الصناعي العالمي تعزيز الشراكات فيما بينها».

وقال الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس إدارة «صناعات»: «يرتكز القطاع الصناعي في أبوظبي على تحالفات وشراكات قوية بين الشركات الصناعية المحلية والعالمية والمؤسسات غير الحكومية والجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي».