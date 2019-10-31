«ماكنزي أند كومباني» تطلق برنامج إعداد القيادات الواعدة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة «ماكنزي أند كومباني»، عن إطلاق برنامجها الجديد لتنمية المهارات الوطنية، المصمم خصيصاً لإطلاق العنان للقدرات والمواصفات القيادية لدى الموظفين والمحترفين الإماراتيين في إمارة أبوظبي.

ومن المقرر أن يبدأ البرنامج المكثف، والممتد لعام كامل، في يناير 2020.

وقالت ريما عاصي، الشريك الرئيسي، مديرة مكتب ماكنزي في أبوظبي: «تشهد إمارة أبوظبي حالياً، مسيرة تحول طموحة، تتطلب دعماً من القادة الشباب. وسعياً إلى دعم هذه المسيرة، يسعدنا أن نطلق برنامج قيادة المصمم خصيصاً للمهنيين من المواطنين الإماراتيين الشباب. ونأمل من خلال البرنامج الذي يوفر رحلة تنموية طوال عام كامل، أن نطلق العنان للقدرات الشخصية والمهنية، لتمكين المشاركين من المساهمة في هذا التحول وقيادته».

بدوره، قال ميثم البحارنة، الشريك المساعد في ماكنزي الشرق الأوسط: «يركز هذا البرنامج الفريد من نوعه، على جوانب غير شائعة في برامج التدريب الاعتيادية، فهو يجمع كل ما لدينا من معرفة وخبرات حول تطوير المهارات القيادية، ويضع أسساً متعمقة لاكتشاف وتعريف وتشكيل الذات. ولا شك أن عوامل التنمية الشخصية هذه، لها أهمية كبرى في امتلاك القدرات القيادية خلال مسيرة التحول».